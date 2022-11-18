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    В Петербурге суд заключил в четырех стенах бизнесвумен по делу о мошенничестве на охране больниц

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    Василеостровский суд отправил под домашний арест Ирину Успенскую, учредителя ООО «РЕЙДЕР-КСБ», обвиняемую в мошенничестве. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие считает, что с декабря 2019 года по 16 ноября 2022 года начальник отдела закупок районной администрации Марина Калинина с другими лицами, среди которых были начальник отдела закупок поликлиники № 3 Ставецкая, а также Успенская, Шрейдер и другие из «РЕЙДЕР-КСБ», обеспечили заключение госконтрактов по техобслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности в 8 поликлиниках. Сумма контрактов составила более 3,8 млн рублей.

    Успенская вину в инкриминируемом ей преступлении комментировать отказалась. Суд запретил ей выходить из дома, общаться с лицами, имеющими отношение к делу, пользоваться средствами связи, отправлять корреспонденцию.

    16 ноября в Петербурге прошла волна обысков. Силовики пришли в администрацию Василеостровского района, в поликлинику № 3, офисы «Рейдер», «Рейдер-КСБ» и «Люция», а также домой к фигурантам. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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