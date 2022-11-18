Москва определилась с Новым годом. Жители столицы выбрали вариант Петербурга

Жители Москвы приняли решение по празднованию Нового года в столице. Об итогах голосования на портале «Активный гражданин» 18 ноября в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В общей сложности своё мнение о формате празднования Нового года — 2023 высказали около 300 тысяч человек. 29% выступили за обычный формат, а 52% предложили в этот раз отказаться от массовых мероприятий.



В частности, в этом году в Москве решили воздержаться от проведения фейерверков и больших уличных концертов.



Напомним, ранее похожее решение приняли власти Петербурга. В Северной столице не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный приём в Таврическом дворце.

