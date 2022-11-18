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    Москва определилась с Новым годом. Жители столицы выбрали вариант Петербурга

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    Жители Москвы приняли решение по празднованию Нового года в столице. Об итогах голосования на портале «Активный гражданин» 18 ноября в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В общей сложности своё мнение о формате празднования Нового года — 2023 высказали около 300 тысяч человек. 29% выступили за обычный формат, а 52% предложили в этот раз отказаться от массовых мероприятий.

    В частности, в этом году в Москве решили воздержаться от проведения фейерверков и больших уличных концертов.

    Напомним, ранее похожее решение приняли власти Петербурга. В Северной столице не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный приём в Таврическом дворце.

    При этом «Фонтанка» писала, что Петербург уже начали готовить к «частичному празднованию» Нового года. Известно, что главная рождественская ель появится на Дворцовой площади к 19 декабря.

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