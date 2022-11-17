Адвокат рассказал, что фигуранты дела о вымогательстве у Чемезова действовали по указанию Собчак

Обвиняемые в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова выполняли указания своей руководительницы Ксении Собчак. Такой точки зрения придерживается следствие, пишет 17 ноября ТАСС со ссылкой на Дмитрия Малютова — адвоката одного из фигурантов.



По словам защитника, в материалах дела сказано, что все трое задержанных подчинялись Собчак. Она якобы руководила действиями, которые в итоге легли в основу уголовного дела.

