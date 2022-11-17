Адвокат рассказал, что фигуранты дела о вымогательстве у Чемезова действовали по указанию Собчак

Обвиняемые в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова выполняли указания своей руководительницы Ксении Собчак. Такой точки зрения придерживается следствие, пишет 17 ноября ТАСС со ссылкой на Дмитрия Малютова — адвоката одного из фигурантов.
По словам защитника, в материалах дела сказано, что все трое задержанных подчинялись Собчак. Она якобы руководила действиями, которые в итоге легли в основу уголовного дела.
«Речь идет о публикации в Telegram-канале «Тушите свет». С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны [Собчак] о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным», — сказал Малютов, защищающий бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
Ранее Ксения Собчак публично принесла извинения Чемезову в своем телеграм-канале. https://www.fontanka.ru/2022/11/17/71824883/ Накануне она якобы приезжала в московский офис «Ростеха».