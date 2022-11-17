    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.39eur62.57

    Адвокат рассказал, что фигуранты дела о вымогательстве у Чемезова действовали по указанию Собчак

    3784
    6 комментариев

    Обвиняемые в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова выполняли указания своей руководительницы Ксении Собчак. Такой точки зрения придерживается следствие, пишет 17 ноября ТАСС со ссылкой на Дмитрия Малютова — адвоката одного из фигурантов.

    По словам защитника, в материалах дела сказано, что все трое задержанных подчинялись Собчак. Она якобы руководила действиями, которые в итоге легли в основу уголовного дела.

    «Речь идет о публикации в Telegram-канале «Тушите свет». С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны [Собчак] о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным», — сказал Малютов, защищающий бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

    Ранее Ксения Собчак публично принесла извинения Чемезову в своем телеграм-канале. https://www.fontanka.ru/2022/11/17/71824883/ Накануне она якобы приезжала в московский офис «Ростеха».

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close