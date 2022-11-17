Падала ли на Польшу вторая ракета? Ответил президент Дуда

В Польше не нашли следов второй ракеты, которая могла упасть на территории страны. Об этом 17 ноября заявил президент республики Анджей Дуда.



«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», – сообщил он (цитата по РИА Новости).



Кроме того, Дуда заявил, что украинская сторона сможет ознакомиться с ходом расследования, однако для участия в нем и получения доступа к документам необходимы конкретные основания.

