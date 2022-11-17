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    Падала ли на Польшу вторая ракета? Ответил президент Дуда

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    В Польше не нашли следов второй ракеты, которая могла упасть на территории страны. Об этом 17 ноября заявил президент республики Анджей Дуда.

    «Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», – сообщил он (цитата по РИА Новости).

    Кроме того, Дуда заявил, что украинская сторона сможет ознакомиться с ходом расследования, однако для участия в нем и получения доступа к документам необходимы конкретные основания.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский отрицал, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена ВСУ. Американский лидер Джо Байден сказал, что эти слова не являются доказательством.

    Президент Польши Анджей Дуда говорил, что на территорию республики упала ракета системы С-300 украинских ПВО.

    Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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