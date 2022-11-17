Падала ли на Польшу вторая ракета? Ответил президент Дуда

В Польше не нашли следов второй ракеты, которая могла упасть на территории страны. Об этом 17 ноября заявил президент республики Анджей Дуда.
«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», – сообщил он (цитата по РИА Новости).
Кроме того, Дуда заявил, что украинская сторона сможет ознакомиться с ходом расследования, однако для участия в нем и получения доступа к документам необходимы конкретные основания.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отрицал, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена ВСУ. Американский лидер Джо Байден сказал, что эти слова не являются доказательством.
Президент Польши Анджей Дуда говорил, что на территорию республики упала ракета системы С-300 украинских ПВО.