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    «Перспектива на подумать». В Минпросвещения высказались о единой форме для школьников

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    Вопрос о единой школьной форме в России пока не решен, эта тема обсуждается. Об этом 17 ноября заявила РИА Новости замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

    «Ну вы знаете, скорее, это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию», — сообщила она.

    Накануне, как писала «Фонтанка», в министерстве сообщили, что его глава Сергей Кравцов заявил о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего, в том числе, введение единой школьной формы. Сейчас внешний облик учащихся регламентируется местными властями.

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