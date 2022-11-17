Петербуржцы не спешат за вторичкой. Количество сделок с ней в октябре сократилось почти на 40%

Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью на вторичном рынке Петербурга в октябре сократилось до 6 899. Это на 37,6% меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года, следует из данных предоставленных «Фонтанке» петербургским управлением Росреестра.

С начала года вторичный рынок просел почти на треть. За первые 10 месяцев года было зарегистрировано 67 263 вещных прав на жилые помещения, включая жилые дома, квартиры и комнаты, на основании договора купли-продажи, что на 32,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается зарегистрированных ведомством договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), которые отражают динамику сделок на первичном рынке, - здесь падение менее драматичное. Так, в октябре было зарегистрировано 5 333 сделок в новостройках, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, а за январь-октябрь - 53 388 сделок, что почти на 12% меньше, чем в прошлом году.

В октябре в городе зарегистрировали 12 509 ипотечных сделок. Это на 8,4% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за январь-октябрь количество ипотечных сделок сократилось на 22,7%, до 119 212 ипотечных сделок.