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    Петербуржцы не спешат за вторичкой. Количество сделок с ней в октябре сократилось почти на 40%

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    Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью на вторичном рынке Петербурга в октябре сократилось до 6 899. Это на 37,6% меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года, следует из данных предоставленных «Фонтанке» петербургским управлением Росреестра.

    С начала года вторичный рынок просел почти на треть. За первые 10 месяцев года было зарегистрировано 67 263 вещных прав на жилые помещения, включая жилые дома, квартиры и комнаты, на основании договора купли-продажи, что на 32,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Что касается зарегистрированных ведомством договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), которые отражают динамику сделок на первичном рынке, - здесь падение менее драматичное. Так, в октябре было зарегистрировано 5 333 сделок в новостройках, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, а за январь-октябрь - 53 388 сделок, что почти на 12% меньше, чем в прошлом году.

    В октябре в городе зарегистрировали 12 509 ипотечных сделок. Это на 8,4% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за январь-октябрь количество ипотечных сделок сократилось на 22,7%, до 119 212 ипотечных сделок.

    Интересно, что, согласно этим данным, за первые десять месяцев 2021 года без ипотеки была оформлена 5 881 сделка, а в 2022 году – только 1 439 сделок, что в 4 раза меньше.

    Накануне замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ведомство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жильё в новостройках завершится 31 декабря и считает, что в подготовке новых мер поддержки первичного рынка жилья нет необходимости.

    Генеральный директор ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов отметил, что решение о прекращении программы пока не принято. Организация планирует обратиться в правительство с просьбой продлить программу льготной ипотеки.

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