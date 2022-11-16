Объединение строителей Петербурга попросит правительство продлить льготную ипотеку

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил , что ведомство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жильё в новостройках завершится 31 декабря. На вопрос о том, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, он ответил: «Считаем, что нет необходимости».

Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» обратится в правительство с просьбой продлить программу льготной ипотеки. Об этом 16 ноября «Фонтанке» сообщил генеральный директор организации Алексей Белоусов.

Алексей Белоусов отметил, что льготная ипотека — мощнейший инструмент поддержки отрасли, и без него сложно было бы поддерживать многие проекты. По его словам, пока соответствующего решения о прекращении программы не принято.

«Мы и будем сейчас обращаться в правительство, чтобы эта программа была продолжена», — сказал он.

Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 года, она действует до конца 2022 года по ставке 7%. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов в два раза меньше — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.