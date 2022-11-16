Объединение строителей Петербурга попросит правительство продлить льготную ипотеку

Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» обратится в правительство с просьбой продлить программу льготной ипотеки. Об этом 16 ноября «Фонтанке» сообщил генеральный директор организации Алексей Белоусов.
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ведомство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жильё в новостройках завершится 31 декабря. На вопрос о том, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, он ответил: «Считаем, что нет необходимости».
Алексей Белоусов отметил, что льготная ипотека — мощнейший инструмент поддержки отрасли, и без него сложно было бы поддерживать многие проекты. По его словам, пока соответствующего решения о прекращении программы не принято.
«Мы и будем сейчас обращаться в правительство, чтобы эта программа была продолжена», — сказал он.
Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 года, она действует до конца 2022 года по ставке 7%. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов в два раза меньше — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.
На льготную программу приходится львиная доля продаж застройщиков. Так, например, по данным компании «Петербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group), в октябре 72% ипотечных сделок были оформлены с господдержкой.