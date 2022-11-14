В октябре 93% квартир в новостройках Петербурга куплено в ипотеку — это рекорд за все время кредитования

Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга составила в октябре 93% — это на 3 процентных пункта выше, чем в сентябре, и самый высокий показатель за все время наблюдений на современном рынке недвижимости, сообщает «Петербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group). По данным аналитиков, самой популярной программой в октябре оставалась ипотека с господдержкой, доступная максимально широкому кругу заемщиков — на нее приходится 72% ипотечных сделок, доля семейной ипотеки составила 19%, стандартных ипотечных программ — 7%, IT-ипотеки — 2%.

Стоит отметить, что на основе госпрограмм создаются собственные ипотечные продукты банков и застройщиков. Так, лидером спроса в октябре стала траншевая ипотека с платежом от одного рубля в месяц — на нее пришлось 38% сделок, она обошла субсидированные программы, на которых пришлось 17%, а на индивидуальные программы в объектах с проектным финансированием — 14%. Для покупателей основной смысл таких программ заключается в снижении финансовой нагрузке за счет небольшого ежемесячного платежа.