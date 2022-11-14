В октябре 93% квартир в новостройках Петербурга куплено в ипотеку — это рекорд за все время кредитования

Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга составила в октябре 93% — это на 3 процентных пункта выше, чем в сентябре, и самый высокий показатель за все время наблюдений на современном рынке недвижимости, сообщает «Петербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group).
По данным аналитиков, самой популярной программой в октябре оставалась ипотека с господдержкой, доступная максимально широкому кругу заемщиков — на нее приходится 72% ипотечных сделок, доля семейной ипотеки составила 19%, стандартных ипотечных программ — 7%, IT-ипотеки — 2%.
Стоит отметить, что на основе госпрограмм создаются собственные ипотечные продукты банков и застройщиков. Так, лидером спроса в октябре стала траншевая ипотека с платежом от одного рубля в месяц — на нее пришлось 38% сделок, она обошла субсидированные программы, на которых пришлось 17%, а на индивидуальные программы в объектах с проектным финансированием — 14%. Для покупателей основной смысл таких программ заключается в снижении финансовой нагрузке за счет небольшого ежемесячного платежа.
Также эксперты отмечают, что в последние 7 месяцев цены стабилизировались — средняя стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге в классе «масс-маркет» с апреля по октябрь 2022 года менялась не значительно и составляет на сегодняшний момент 223 тысячи рублей. Руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева подчеркнула, что развитие рынка недвижимости в 2023 году во многом будет зависеть от изменений в отношении востребованных ипотечных инструментов. Напомним, что с 1 января завершается срок действия ипотеки с господдержкой, и уже сейчас у банков заканчиваются лимиты по этой программе. Ограничение околонулевых ставок, о которых не раз заявляли в ЦБ, также может оказать влияние на рынок. А вот продление семейной ипотеки до июля 2024 года, наоборот, поддержит рынок. Теперь участвовать в программе могут семьи с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, ранее эти сроки ограничивались 31 декабря 2022 года. Также рынок ожидает ввода новых мер поддержки, в частности, по субсидированию ставок на вторичном рынке.