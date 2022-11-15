Зимой и летом с видом на Финский. Как будет выглядеть открытый бассейн около «Газпром Арены»

Фото: АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





В западной части Крестовского острова к лету 2025 года построят открытый подогреваемый бассейн с баром и гидромассажной зоной, который будет работать круглый год. Всё это разместится на крыше двухэтажного здания прямо в акватории Финского залива. В ближайший месяц проектная документация будет проходить общественные обсуждения в рамках государственной экологической экспертизы.



Проект бассейна под открытым небом, который «Газпром» планирует возвести в водах Финского залива у побережья Крестовского острова, администрация Петроградского района презентовала в июне 2022 года, накануне Петербургского экономического форума. Здание должны построить рядом с флагштоком, а по соседству планируется разместить ледовый каток на 2600 кв. м и пляжную зону с бесплатным доступом для всех.



В рамках государственной экологической экспертизы, которую с 15 ноября по 15 декабря будет проходить проектная документация «Бассейн в западной части Крестовского острова», стали известны и подробности задумки.



Заказчиком проекта является АО «Зенит-Арена», строительство бассейна будет вестись на частные средства, стоимость пока неизвестна.

Плавательные зоны и вся сопутствующая инфраструктура уместятся в прямоугольном здании высотой от 8 до 9 м (от уровня планировочной отметки) и общей площадью почти 12,3 тыс. кв. м . На крыше разместятся два подогреваемых уличных бассейна: большой объемом 2000 куб. м и размерами 50 на 25 м , и малый — объемом 150 куб. м и размерами 20 на 10 м. Сами чаши бассейнов будут монолитными и железобетонными, толщиной 300 мм.



Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





Здание расположится по адресу: Южная дорога, дом 28, строение 1. Как указано в описании, объект «предназначен для рекреационного назначения — физкультурно-оздоровительный бассейн». Основные функции — «улучшение состояния здоровья детей и взрослых, отдых и развлечения». Предполагается, что плавать в бассейне можно будет круглый год, а сам объект будет доступен для посещения всем жителям Петербурга.

В самом здании разместятся гидромассажная зона, оборудованные раздевалки и душевые, сауны, помещения для хранения инвентаря, помещения для служебного персонала, бар с подсобными помещениями, выплывы для осуществления выхода в бассейн. По соседству — одноэтажная котельная. У северной части здания также предусмотрена причальная галерея для швартовки маломерных судов.



Цветовые сочетания интерьеров «построены на принципах гармоничного сочетания, что создает спокойную, уравновешенную атмосферу без резких цветовых акцентов», указано в документации.



Непосредственно, кроме бассейнов, конструкция предполагает обустройство набережной и оградительное сооружение для защиты зоны бассейна от волнового и ледового воздействия. Строительство будет проведено в один этап. Согласно заданию на разработку проектной документации, бассейн появится ко второму кварталу 2025 года.



Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





Как указано в документации, конструкция бассейна представляет собой сооружение со свайным ростверком на буронабивных сваях, объединенных монолитным железобетонным верхним строением. Контур сооружения выполнен из трубошпунта. Он будет выполнять функции оградительного сооружения, объединенного со сваями железобетонным ростверком.

Берег и здание свяжут два металлических переходных моста. Входные группы представляют собой витражные портальные раздвижные системы со стеклопакетами и алюминиевый профиль с покрытием «натуральное дерево».



Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Фото: АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





Для ограничения доступа на объект предусмотрено внешнее ограждение в виде алюминиевых профилей и стекла.

Справка:

Компания «Зенит-Арена» получила участок в западной части намывных территорий Крестовского острова без торгов. В 2021 году там открыли каток, на котором занимались дети из детских домов, многодетных семей и опекаемые дети по заявкам муниципальных образований. Предстоящей зимой каток должны расширить и сделать вход общедоступным. Летом каток превратится в пляжную зону, окруженную крытыми павильонами, детскими площадками, полем для мини-гольфа и веревочным парком.

