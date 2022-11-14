    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    771мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.22eur61.54

    В Петербурге суд решил, что артиллерист может стать миномётчиком

    2650
    6 комментариев

    Петербургский артиллерист, отправленный в тероборону миномётчиком, не добился смены специальности через суд. Он настаивал, что его переобучение — нерациональное использование кадров запаса.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 ноября, Выборгский райсуд не удовлетворил исковые требования Сергея Кастрикина, после мобилизации вынужденного освоить новую специальность. Именно это подтолкнуло истца к спору с военкоматом и призывной комиссией района.

    Офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи (14-й разряд) в октябре отправился в мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода (10-й разряд). Кастрикин хотел продолжить службу по специальности либо не продолжать вовсе.

    «Вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса», — отметил он, указав на риск и для себя, и для подчинённых.

    На вопрос о том, может ли артиллерист стать миномётчиком, ответил судья, прошедший службу в армии командиром взвода, командиром роты и начальником штаба батальона.

    «Это родственные специальности, целеуказания одинаковые, только орудия разные. Вот лётчик моряком быть не может, а артиллерист миномётчиком может», — цитирует его пресс-служба судов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close