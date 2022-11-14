В Петербурге суд решил, что артиллерист может стать миномётчиком

Петербургский артиллерист, отправленный в тероборону миномётчиком, не добился смены специальности через суд. Он настаивал, что его переобучение — нерациональное использование кадров запаса.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 ноября, Выборгский райсуд не удовлетворил исковые требования Сергея Кастрикина, после мобилизации вынужденного освоить новую специальность. Именно это подтолкнуло истца к спору с военкоматом и призывной комиссией района.
Офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи (14-й разряд) в октябре отправился в мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода (10-й разряд). Кастрикин хотел продолжить службу по специальности либо не продолжать вовсе.
«Вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса», — отметил он, указав на риск и для себя, и для подчинённых.
На вопрос о том, может ли артиллерист стать миномётчиком, ответил судья, прошедший службу в армии командиром взвода, командиром роты и начальником штаба батальона.
«Это родственные специальности, целеуказания одинаковые, только орудия разные. Вот лётчик моряком быть не может, а артиллерист миномётчиком может», — цитирует его пресс-служба судов.