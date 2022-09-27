Отряд теробороны Петербурга. Это что вообще такое?

В военкоматах Петербурга и Москвы некоторых мобилизованных направляют в отряды теробороны. «Фонтанка» рассказывает, что это такое.
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В военкоматах Петербурга и Москвы некоторых мобилизованных направляют в отряды теробороны. «Фонтанка» рассказывает, что это такое.
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