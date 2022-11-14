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    ВАДА потребовало в суде дисквалифицировать российскую фигуристку Валиеву на четыре года

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    Международное антидопинговое агентство (ВАДА) хочет дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Об этом 14 ноября пишет «Интерфакс».

    Это стало известно после регистрации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне апелляции ВАДА.

    Причиной апелляции стало отсутствие в установленные сроки решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Валиевой.

    О положительном тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятом в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля. Лаборатория Стокгольма сообщила об обнаружении в пробе запрещенного препарата триметазидина, попадающего под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Позднее родственники фигуристки рассказали, что препарат принимает дедушка фигуристки, перенесший операцию на сердце.

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