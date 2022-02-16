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NYT: В допинг-пробе Валиевой нашли три сердечных препарата

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«Коктейль» из препаратов для сердца нашли в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. Запрещен только один из них.

О препаратах 16 февраля пишет New York Times. В допинг-пробе, помимо запрещенного для спортсменов тримедазидина, нашли гипоксен и L-карнитин. Отмечается, что о последних двух она уведомляла антидопинговую комиссию.

В американском антидопинговом агентстве считают, что вещества могли применять как «коктейль» для повышения выносливости и более эффективного расходования кислорода.

Накануне в короткой программе Валиева заняла первое место. Следующее выступление фигуристки пройдет 17-го числа. Если Валиева войдет в число победителей, церемонии награждения не будет, а итоги сочтут предварительными. Ранее суд решил отложить вопрос разбирательства с пробой спортсменки. Сердечный препарат у нее нашли в доолимпийских пробах. Камила и ее команда объяснили попадание тримедазидина в организм соседством с «продуктами дедушки».

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Комментарии (28)

dedmoroz_5e4d8827384c2
фейк 100%
спортсменка чистая
266410437
РФ упорно не идет на вскрытие проб "B" Валиевой. все что надо знать о дедушке.
NAFTALIN 2000-2036
после развода в 2013 дедушка пошел вразнос. пока бабушка была все время рядом она хоть как-то его контролировала. с 2014 вся эта ерунда началась и теперь не понятно на чем он остановится
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