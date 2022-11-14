Турция отказалась принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле

Турция не стала принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом 14 ноября заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал он (цитата по CNN Turk).



Ранее глава МВД Турции раскритиковал соболезнования США после теракта в Стамбуле. Министр заявил, что союзники «либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги».

