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    Турция отказалась принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле

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    Турция не стала принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом 14 ноября заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

    «Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал он (цитата по CNN Turk).


    Ранее глава МВД Турции раскритиковал соболезнования США после теракта в Стамбуле. Министр заявил, что союзники «либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги».

    Взрыв на центральной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл днём 13 ноября. В главной прокуратуре города изучают версию теракта. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

    Пострадавших от взрыва в Стамбуле стало больше — уже 81, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте погибли четыре человека, двое — в больнице. Как передаёт ТАСС, об этом рассказал журналистам вице-президент республики Фуат Октай.

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