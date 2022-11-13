Пострадавших от взрыва в Стамбуле — больше 80. Подозревают женщину и проверяют ещё 25 человек

Пострадавших от взрыва в Стамбуле стало больше — уже 81, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте погибли четыре человека, двое — в больнице. Как передаёт ТАСС , об этом рассказал журналистам вице-президент республики Фуат Октай.

«Кто бы ни стоял за этим, внутри наших границ или в любом уголке мира, мы до них доберемся. Эти люди будут доставлены в Турцию, предстанут перед судом и будут наказаны», — подчеркнул Октай.

К делу привлечены 14 следователей из генпрокуратуры и ведомства, отвечающего за проведение судмедэкспертизы.

По его словам, теракт совершила женщина. Она «взорвала бомбу».

По данным РИА Новости , начались расследования в отношении 25 пользователей соцсетей — их проверяют на причастность к провокациям вокруг ситуации со взрывом.

После взрыва в Стамбуле начались сбои со связью. «Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны», — рассказывают агентству журналисты в Стамбуле.



Взрыв на центральной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл днём 13 ноября. В главной прокуратуре города изучают версию теракта. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

