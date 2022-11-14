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    Глава МВД Турции раскритиковал соболезнования США после теракта в Стамбуле

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    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подверг критике реакцию США на взрыв в центре Стамбула, в результате которого пострадали больше 80 человек. Об этом 14 ноября сообщает агентство Anadolu.


    «Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия», — сказал он.

    Говоря о «неискренности так называемых союзников», министр заявил, что некоторые из них «либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги».

    Однако руководитель турецкого МВД не стал уточнять, о каких именно союзниках идет речь.

    Взрыв на центральной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл днём 13 ноября. В главной прокуратуре города изучают версию теракта. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

    Пострадавших от взрыва в Стамбуле стало больше — уже 81, как минимум двое из них находятся в тяжёлом состоянии. На месте погибли четыре человека, двое — в больнице. Как передаёт ТАСС, об этом рассказал журналистам вице-президент республики Фуат Октай.

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