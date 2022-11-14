Глава МВД Турции раскритиковал соболезнования США после теракта в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подверг критике реакцию США на взрыв в центре Стамбула, в результате которого пострадали больше 80 человек. Об этом 14 ноября сообщает агентство Anadolu.





«Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия», — сказал он.

Говоря о «неискренности так называемых союзников», министр заявил, что некоторые из них «либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги».