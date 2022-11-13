Пригожин просит Генпрокуратуру проверить губернатора Беглова по статье о госизмене

Глава холдинга «Конкорд» и организатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на тяжкое уголовное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина 13 ноября.



В сообщении от имени юридической службы компании «Конкорд» говорится, что Пригожин направил заявление в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки сегодня. Указан номер статьи — 275 УК РФ (Государственная измена).

