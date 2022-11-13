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    Пригожин просит Генпрокуратуру проверить губернатора Беглова по статье о госизмене

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    Глава холдинга «Конкорд» и организатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на тяжкое уголовное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина 13 ноября.

    В сообщении от имени юридической службы компании «Конкорд» говорится, что Пригожин направил заявление в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки сегодня. Указан номер статьи — 275 УК РФ (Государственная измена).

    «Детали заявления не разглашаются», — отмечается в сообщении.

    Ранее Пригожин уже выступал с заявлением против Беглова, новый виток конфликта можно было наблюдать в начале года.

    В конце сентября бизнесмен Евгений Пригожин признал причастность к ЧВК «Вагнер». 4 ноября в Петербурге начал работу бизнес-центр «ЧВК Вагнер Центр», о его открытии читайте на «Фонтанке».

    Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором бойца ЧВК «Вагнер» якобы казнили кувалдой.

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