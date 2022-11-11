Стремоусова похоронили на центральном севастопольском кладбище

Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова завершились. Погибший в ДТП упокоился на центральном севастопольском кладбище, сообщает 11 ноября РИА Новости.
Место для захоронения гроба с телом Кирилла Стремоусова выбрали недалеко от входа на кладбище. В последний путь его провожали близкие и чиновники. На похоронах также присутствовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Отпевание покойного прошло в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе.