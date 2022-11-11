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    Стремоусова похоронили на центральном севастопольском кладбище

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    Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова завершились. Погибший в ДТП упокоился на центральном севастопольском кладбище, сообщает 11 ноября РИА Новости.

    Место для захоронения гроба с телом Кирилла Стремоусова выбрали недалеко от входа на кладбище. В последний путь его провожали близкие и чиновники. На похоронах также присутствовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Отпевание покойного прошло в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе.

    Стремоусов 9 ноября погиб в ДТП на пересечении трасс М-14 и Р-47, ведущих на Херсон и в сторону Новой Каховки. Столкнулись три автомобиля. Предположительно спровоцировал ДТП опасный маневр грузовика. Ещё два человека пострадали. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

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