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    Боевые действия на Украине

    В ДТП, где погиб Стремоусов, пострадали еще двое

    Два человека пострадали в аварии, жертвой которой стал замглавы Херсонской области Стремоусов. Об этом 9 ноября сообщил Минздрав региона.

    По данным ведомства, в том ДТП столкнулись три автомобиля.

    «К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», – заявил глава областного минздрава Вадим Ильмиев.

    Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что авария произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки, соответственно. Предположительно, виновником ДТП был водитель грузовика, который совершил опасный маневр.

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