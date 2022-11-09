В ДТП, где погиб Стремоусов, пострадали еще двое

Два человека пострадали в аварии, жертвой которой стал замглавы Херсонской области Стремоусов. Об этом 9 ноября сообщил Минздрав региона.
По данным ведомства, в том ДТП столкнулись три автомобиля.
«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», – заявил глава областного минздрава Вадим Ильмиев.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что авария произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки, соответственно. Предположительно, виновником ДТП был водитель грузовика, который совершил опасный маневр.