В ДТП, где погиб Стремоусов, пострадали еще двое

Два человека пострадали в аварии, жертвой которой стал замглавы Херсонской области Стремоусов. Об этом 9 ноября сообщил Минздрав региона.



По данным ведомства, в том ДТП столкнулись три автомобиля.



«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», – заявил глава областного минздрава Вадим Ильмиев.

