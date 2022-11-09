Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Погибшего в ДТП заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации 9 ноября.
Согласно указу, награда присвоена Стремоусову за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
Одной из первых гибель 45-летнего Стремоусова подтвердила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева, а после врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Источник РИА Новости утверждает, что виновником аварии был водитель фуры, который совершил опасный маневр. Шофер бронированного внедорожника Lexus, где ехал Стремоусов, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением. По информации властей, водитель внедорожника в ДТП выжил.