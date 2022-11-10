Отставного офицера, расстрелявшего людей в московском МФЦ, просят освободить от ответственности

Расстрел посетителей московского МФЦ, в результате которого погибли двое и пострадали четверо, в том числе ребёнок, может остаться без приговора. Стрелка, увидевшего за пандемией заговор, экспертиза сочла нездоровым, его просят отправить в спецбольницу.

О завершении расследования 10 ноября сообщил столичный Следственный комитет. Сергей Глазков готовиться к суду с букетом статей. Ему вменяют незаконный оборот и изготовление оружия, приобретение и хранение взрывчатых веществ, убийство и покушение на него. Последние статьи с пометкой «двух и более лиц».

По версии СК, 7 декабря прошлого года 45-летний Глазков начал стрелять в здании МФЦ «Рязанский» по посетителям и сотрудникам. Два человека погибли, среди пострадавших — десятилетний ребёнок. В ОНК сообщали, что Глазков — офицер в отставке. Сам он уточнял, что ушёл из Службы внешней разведки в звании подполковника. На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии мужчина заявлял, что в МФЦ пытался получить паспорт: «Мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю». Не верит он и в коронавирус, считая пандемию заговором. Об этом, по данным СМИ, Глазков рассказывал следователю на допросах.