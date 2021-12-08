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«Джентльменский набор». Стрелок пришел в московский МФЦ с целым арсеналом и крупной суммой денег

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Сергей Глазов, устроивший накануне стрельбу в московском МФЦ, прихватил с собой довольно необычный набор, в его арсенале был не только пистолет, но и болгарка. Со списком вещдоков, изъятых следователями на месте преступления, ознакомился 8 декабря «Коммерсантъ».

По данным издания, при себе у бывшего военнослужащего нашли пистолет, в котором остались три патрона калибра 5,45х39 мм, 22 таких же патрона и два патрона другого калибра. Травматическое оружие было переделано в боевое, его заклинивало, что не дало преступнику убить еще больше людей.

В ножнах у Глазова была отвертка. Также он принес два носовых платка, черную шапку, черные перчатки, кожаный ремень с ножнами, зажигалку, шариковую ручку, фонарик, пауэр-банк, 12 батарей, соединенных проводами, которые сначала приняли за бомбу, и различные документы.

Кроме того, в сумке у него нашли очки с одной дужкой, USB-фонарик, ручку, зажигалку, наушники, USB-провод. При себе мужчина также имел аккумуляторную болгарку, диск для болгарки, ключ от болгарки, два провода черно-красного цвета, набор ключей-шестигранников, металлическую отвертку с насадками, рожковый ключ, ключи. Журналисты предполагают, что инструменты могут принадлежать сотрудникам ГБУ «Жилищник», который находится в одном здании с МФЦ.

«Из денег у злоумышленника было 50 купюр достоинством €100, четыре купюры по 5 тыс. руб. каждая, семь — по $50, 25 купюр достоинством €200, 34 купюры по €500, 97 стодолларовых банкнот, а также монеты», — пишет «Ъ».

Стрельба в московском МФЦ произошла накануне, 7 декабря. Предполагается, что огонь открыл мужчина, который отказался надевать маску. В результате погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступника задержали. По данным СМИ, он был «радикальным антипрививочником», а на допросе говорил, что не верит в коронавирус и считает пандемию заговором.

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Комментарии (17)

Zet
Пишут, что у него конфликт был с ГБУ "Жилищник", они ему стояк канализационный перекрыли за неуплаты.
montero3
Как У Толика Вассермана бардак в жилетке...
magellan
"мобильное зарядное устройство"; просто долго писать )))
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