При стрельбе в московском МФЦ пострадала девочка. Прокуратура показала видео с места ЧП

Два человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Среди пострадавших — 10-летняя девочка, сообщает 7 декабря пресс-служба МВД России.



Жертвами стрельбы стали сотрудница МФЦ и посетитель. По предварительным данным, злоумышленник вошел в здание и отказался надевать маску, тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять.



Как пишет РИА Новости, нападавшим оказался 45-летний москвич Сергей Глазов. По данным источника ТАСС, он является бывшим военнослужащим. Обезвредить стрелка удалось сотруднику подразделения УВМ ГУ МВД.

