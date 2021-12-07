При стрельбе в московском МФЦ пострадала девочка. Прокуратура показала видео с места ЧП

Два человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Среди пострадавших — 10-летняя девочка, сообщает 7 декабря пресс-служба МВД России.
Жертвами стрельбы стали сотрудница МФЦ и посетитель. По предварительным данным, злоумышленник вошел в здание и отказался надевать маску, тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять.
Как пишет РИА Новости, нападавшим оказался 45-летний москвич Сергей Глазов. По данным источника ТАСС, он является бывшим военнослужащим. Обезвредить стрелка удалось сотруднику подразделения УВМ ГУ МВД.
Судя по кадрам, опубликованным столичной прокуратурой, сейчас на месте ЧП находится полиция, также стоят машины скорой помощи. СК возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Стрелку грозит пожизненное заключение.
Прокуратура Москвы