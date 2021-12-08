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«Стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать». Стрелок из московского МФЦ признал вину

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Задержанный по подозрению в стрельбе в московском МФЦ Сергей Глазов признал вину в убийстве нескольких человек. Об этом 8 декабря сообщает RT со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии столицы.

На встрече с представителями ОНК он также признал, что разрешения на ношение оружия у него не было. «Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — заявил Глазов.

Он подтвердил, что служил в СВР, но из разведки был уволен еще в 2009 году в звании подполковника.

Стрельба в московском МФЦ произошла накануне, 7 декабря. Предполагается, что огонь открыл мужчина, который отказался надевать маску. В результате погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступника задержали. По данным СМИ, он был «радикальным антипрививочником», а на допросе говорил, что не верит в коронавирус и считает пандемию заговором.

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Комментарии (12)

aleks567
Он, конечно, сволочь и урод, но надевать маску он был не обязан. Согласно постановлению правительства, он должен был надеть средство защиты , выданное теми, кто требовал надеть средство защиты. Ему никто не выдал. Маска по ГОСТу к средствам защиты не относится. К антипрививочникам он вообще никакого отношения не имеет.
Я его нисколько не оправдываю, но в новостях надо подавать правдивую информацию, а не вымышленную. И органы власти ( МФЦ) не должны устраивать провокаций своим незнанием и неисполнением постановления правительства. Требования роскомнадзора противоречат требованиям правительства в той части, что требуют носить несуществующее средство защиты и игнорируют требование к организациям по выдаче средств защиты.
Савва Морозов
в 33 стал подполковником? пусть уж СВР что-то скажет.
angel of death
завалить людей из-за маски? да это же полный абсурд! но с другой стороны, чего не встрешить в России.... "варварская игра, дикая местность, меня тянет на Родину (копирайт Маргадон)"
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