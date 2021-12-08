«Стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать». Стрелок из московского МФЦ признал вину

Задержанный по подозрению в стрельбе в московском МФЦ Сергей Глазов признал вину в убийстве нескольких человек. Об этом 8 декабря сообщает RT со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии столицы.



На встрече с представителями ОНК он также признал, что разрешения на ношение оружия у него не было. «Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — заявил Глазов.



Он подтвердил, что служил в СВР, но из разведки был уволен еще в 2009 году в звании подполковника.

