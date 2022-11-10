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    Стремоусова, погибшего в ДТП, собираются похоронить в Крыму

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    Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов будет похоронен в Крыму. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на его близких.

    «Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — рассказал собеседник агентства.

    По данным РИА Новости, похороны пройдут в пятницу в Симферополе.

    45-летний Стремоусов 9 ноября погиб в ДТП на пересечении трасс М-14 и Р-47, ведущих на Херсон и в сторону Новой Каховки. Столкнулись три автомобиля. Предположительно, спровоцировал ДТП опасный маневр грузовика. Ещё два человека пострадали. Президент Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

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