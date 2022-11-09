В Смольном сказали, сколько понадобится дворников и кровельщиков зимой

По действующим нормативам в районные жилищные агентства для уборки внутриквартальных территорий потребуется набрать 4 364 дворников и 1 200 механизаторов. Им обещают отремонтированные дворницкие, форму и жилье.



Цифры озвучил председатель жилищного комитета Олег Зотов 9 ноября на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, сейчас в жилагентствах предлагают зарплаты от 49 тысяч для специалистов ручного труда и от 77 тысяч – для механизаторов. Кроме того, для них в 2023 году будут ремонтировать служебные помещения (на это заложено 2,5 млрд рублей), им предоставят спецодежду, а также временное жилье – в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования, в зависимости от продолжительности их работы.

