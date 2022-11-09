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    В Смольном сказали, сколько понадобится дворников и кровельщиков зимой

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    По действующим нормативам в районные жилищные агентства для уборки внутриквартальных территорий потребуется набрать 4 364 дворников и 1 200 механизаторов. Им обещают отремонтированные дворницкие, форму и жилье.

    Цифры озвучил председатель жилищного комитета Олег Зотов 9 ноября на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, сейчас в жилагентствах предлагают зарплаты от 49 тысяч для специалистов ручного труда и от 77 тысяч – для механизаторов. Кроме того, для них в 2023 году будут ремонтировать служебные помещения (на это заложено 2,5 млрд рублей), им предоставят спецодежду, а также временное жилье – в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования, в зависимости от продолжительности их работы.

    С 1 января они поэтапно начнут брать на себя все новые внутриквартальные территории под содержание, а полностью должны взять к 1 июля. Сейчас закупается 1186 единиц уборочной техники для дворов и 419 единиц навесного оборудования.

    Кроме того, по словам Зотова, на данный момент у управляющих компаний в штате порядка 500 кровельщиков. Кроме того, у них заключены договоры с подрядными организациями, которые позволят привлечь в случае залповых снегопадов еще 1700 кровельщиков.

    На 80% специалистами ручного труда пока укомплектованы дорожные предприятия, которые убирают улицы, это более 700 человек. По словам главы комблага Василия Пониделко, по договорам можно быстро привлечь еще тысячу.

    «Фонтанка» неоднократно писала о реформе отрасли содержания дворов, которую начали жилищный комитет и районы: районные агентства переформатируют в ГБУ и будут передавать им контракты на уборку дворов в рамках бюджетного задания, без конкурсных процедур. Полноценный переход на новую систему запланирован на ближайшие 2-3 года. Такой же принцип хотят внедрить на улично-дорожной сети.

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