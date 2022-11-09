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    В Петербурге ЗакС изменил регламент для утверждения Генплана без публичных слушаний

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    Заксобрание Петербурга на заседании 9 ноября окончательно утвердило корректировку регламента своей работы, чтобы депутаты могли утвердить закон о Генплане без проведения публичных слушаний.

    Процедура публичных слушаний, в отличие от общественного обсуждения, проводится только в очном формате. Обсуждения, в свою очередь, могут проводиться и онлайн.

    Переводить слушания по градостроительной документации в онлайн-формат в Петербурге депутаты начали из-за пандемии коронавируса. Однако и после улучшения эпидемиологической обстановки с «удаленки» процедуру не вернули.

    Против закрепления возможности утвердить главный градостроительный документ города — Генплан без очных слушаний возражали, в частности, депутаты от «Яблока» и «Справедливой России — За правду!».

    Ранее стало известно, что Генплан поступит на рассмотрение парламента, скорее всего, уже в 2023 году. До 1 марта следующего года проект документа должен поступить на рассмотрение в городское правительство и только потом — в ЗакС. Документ определяет развитие Петербурга до 2030 года с прогнозом до 2050 года.

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