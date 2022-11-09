Пенсионер на «Акуре», устроивший смертельное ДТП на Сердобольской, в этом году «заработал» более 40 штрафов

«Акура» ехала по трамвайным рельсам, а человек переходил дорогу в неположенном месте. «Фонтанке» 9 ноября стали известны некоторые подробности вчерашнего смертельного ДТП в Приморском районе Петербурга.

Оно произошло 8 ноября около 19:05 на Сердобольской улице, 5. По предварительной версии, 71-летний петербуржец на своей Acura MDX, двигаясь по трамвайным путям попутного направления, вне зоны пешеходного перехода сбил человека, пересекавшего проезжую часть слева направо. Пешеход погиб на месте, это мужчина лет 50 на вид. Про водителя известно, что в этом году его 41 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: 40 раз за превышение скорости и один раз за нарушение правил остановки и стоянки.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя отпустили под обязательство о явке.

Этот инцидент обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам подписчика Владимира, пешеход выскочил из-за припаркованного большого прицепа, водитель «Акуры» был трезв. «Я видела эту аварию. Человек переходил дорогу в чёрной одежде, не по пешеходному переходу, в тёмное время суток и в дождливую погоду», — рассказывает Александра. Олеся заметила на месте ДТП плачущую девушку и подумала, что она управляла автомобилем: «За рулём девушка была, она ехала со скоростью 50 км примерно, человек переходил в 20 метрах от пешеходного, да ещё и на красный. Сапоги в разные стороны, жутко, конечно. <...> Девушка плакала, которая была за рулём, у неё шок». Как выяснилось, очевидица оказалась неправа.

