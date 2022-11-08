Кроссовер не объехал пешехода на Сердобольской. На путях — накрытое тело

Пешеход погиб на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц в Петербурге 8 ноября. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла немногим позже семи часов вечера. По предварительным данным, 71-летний водитель Acura MDX сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пешеход получил смертельные травмы. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» показали накрытое тело на трамвайных путях.
Личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет.
Из-за ДТП, как сообщил «Организатор перевозок», временно изменили трассы трамвайных маршрутов № 21, 48, 40. Трамвай № 21 пока следует до ж/д ст. Кушелевка, трамвай № 48 — следует до станции метро «Старая Деревня», а трамвай № 40 — по Лесному проспекту.