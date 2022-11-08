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    Кроссовер не объехал пешехода на Сердобольской. На путях — накрытое тело

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    Пешеход погиб на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц в Петербурге 8 ноября. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла немногим позже семи часов вечера. По предварительным данным, 71-летний водитель Acura MDX сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

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    Пешеход получил смертельные травмы. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» показали накрытое тело на трамвайных путях.

    Личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет.

    Из-за ДТП, как сообщил «Организатор перевозок», временно изменили трассы трамвайных маршрутов № 21, 48, 40. Трамвай № 21 пока следует до ж/д ст. Кушелевка, трамвай № 48 — следует до станции метро «Старая Деревня», а трамвай № 40 — по Лесному проспекту.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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