Кота кто-то обрек на смерть, привязав в подвале на Думской. Спасли его благодаря детям

В центре Петербурга спасли кота. Он был в такой ситуации, что возмутились даже видавшие виды волонтёры «Кошкиспаса». Эту историю 7 ноября рассказывает группа «Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум» «ВКонтакте».



Сигнал поступил от детей — мальчишек, живущих в Центральном районе. Они рассказали, что в доме на Думской улице кот находится в подвале за решёткой и не может выбраться. В доказательство прислали видео, «отлично демонстрирующее и решетку, и даже глазки кота за ней».

