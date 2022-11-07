Кота кто-то обрек на смерть, привязав в подвале на Думской. Спасли его благодаря детям

В центре Петербурга спасли кота. Он был в такой ситуации, что возмутились даже видавшие виды волонтёры «Кошкиспаса». Эту историю 7 ноября рассказывает группа «Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум» «ВКонтакте».
Сигнал поступил от детей — мальчишек, живущих в Центральном районе. Они рассказали, что в доме на Думской улице кот находится в подвале за решёткой и не может выбраться. В доказательство прислали видео, «отлично демонстрирующее и решетку, и даже глазки кота за ней».
«Координатор посоветовала обратиться к взрослым и искать ключи от подвала. <...> Сначала пришло сообщение, что родители детей отказались им помогать. Мы первый раз выпали в осадок. Я даже попросила узнать телефон тех родителей. Однако тут, как говорится, со дна постучали. Родители одной из подружек ребят согласились помочь детям, нашли ключи от подвала и обнаружили в подвале... привязанного кота!» — рассказывает волонтёр.
Животное освободили, забрали и приютили.
«Вот так благодаря замечательным настойчивым детям кот остался жив и не умер долгой и мучительной смертью! Остаётся открытым вопрос: кто из тех, кто имеет доступ в подвал, привязал там кота?!» — удивляются спасатели.