После пожара в «Полигоне» возбуждено третье уголовное дело

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Костромской области после смертельного пожара в ночном клубе «Полигон». Об этом 6 ноября сообщает региональный СК.



По версии следствия, надзорные мероприятия в здании «Полигона» не планировались и не проводились длительное время. Из-за этого контроль за соблюдением требований пожарной безопасности не осуществлялся.