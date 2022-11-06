После пожара в «Полигоне» возбуждено третье уголовное дело

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Костромской области после смертельного пожара в ночном клубе «Полигон». Об этом 6 ноября сообщает региональный СК.
По версии следствия, надзорные мероприятия в здании «Полигона» не планировались и не проводились длительное время. Из-за этого контроль за соблюдением требований пожарной безопасности не осуществлялся.
Следственный комитет
Ранее в МЧС объясняли, что не проверяли «Полигон» из-за моратория на проверки малого бизнеса, который действует в России с 2019 года.
По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В данный момент подозреваемый по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.
Помимо предполагаемого виновника пожара, задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.