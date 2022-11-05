Погибли 15 человек: что известно о пожаре в костромском клубе «Полигон»

В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском клубе «Полигон» начался пожар, в результате которого погибли полтора десятка человек (к моменту начала нашей онлайн-трансляции известно о 15 жертвах). Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы. В этой трансляции мы будем рассказывать обо всем, что известно о ЧП.
Посетители «Полигона» продолжают благодарить своих спасителей.
— Большое спасибо сотрудникам МЧС и Денису, таксисту «Максим», которой бесплатно отвез нас домой, замерзающих, от полигона. Все вещи остались в нем. Это было страшно, — написала Мария Иванова.
Выжившие в пожаре в костромское кафе «Полигон» благодарят мужчину по имени Андрей Кузьмин. По информации из соцсетей, когда в заведении прозвучал выстрел и начался пожар, он повел людей к запасному выходу и ногой выбил дверь. Таким образом мужчина спас жизнь посетителям кафе.
— Он спас сегодня нас от смерти, — написала одна из посетительниц «Полигона» Ольга Дубова в паблике «Кострома». — В «Полигоне» прозвучал выстрел, потом пожар, в секунды дым, всё горит, толпа, все по сторонам, давка, паника, едкий дым, ничего не видно. Кузьмин Андрей знал, где находится запасной выход, повел нас, выбил не с первого раза дверь, и мы вышли первые, уже наглотавшись дыма. Что потом... плохо осознавали, это кошмар. Люди, берегите себя.
В Сети появились кадры изнутри клуба «Полигон», где сегодня ночью погибли 15 человек.
По словам очевидцев, пожар начался с потолка, на котором вспыхнули светодиоды. Пока основная версия случившегося — использование пиротехники в помещении.
Readovka / T.me
Кроме «Полигона», по словам местных жителей, сгорел также магазин «Пятерочка», который находился в соседнем здании.
Mash / T.me
Спасатели продолжают разбирать завалы. На данный момент известно, что 15 человек погибли, четверо находятся в коме. В травмпункт, по данным Mash, обратились около 60 человек. Большую часть везли на автобусах, остальные добрались своим ходом.
По данным Telegram-канала SHOT, последний раз сотрудники Ростехнадзора и МЧС проводили плановую проверку «Полигона» в 2019 году. Нарушений не нашли.
После пожара в «Полигоне» возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о ненадлежащем оказании услуг.
Ранее по факту гибели людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии.
Владелец ООО «Полигон», который управляет сгоревшим клубом в Костроме, — замруководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Мирзоев Ихтияр Илдыр Оглы, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Ему также принадлежат еще несколько компаний, которые занимаются недвижимостью, строительством и гостиницами.
ЧП в костромском «Полигоне» сравнивают с трагедией в пермской «Хромой лошади», которая случилась в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Здесь отмечали восьмилетие заведения, в честь чего запустили так называемый холодный фейерверк. Искра попала на отделку потолка, начался пожар.
Как следует из данных гособвинения, из-за самовольной перепланировки помещения — в 2004–2006 годах там замуровали окна-витрины, оставив очень маленькие проемы, — посетители не смогли сразу выйти из клуба. Людей было много: притом что заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, в ночь трагедии там было 350 человек. К запасному выходу не было указателей, он был завален вещами. Из-за тесноты, переполненности клуба, отсутствия окон, а также быстрого распространения дыма, так как в отделке клуба использовали горючий пластик, погибли 156 человек.
В декабре 2022 года исполнится 13 лет со дня трагедии в «Хромой лошади», и в Перми до сих пор каждый год вспоминают жертв тех страшных событий.
Telegram-канал Readovka поговорил с одним из очевидцев трагедии. По словам девушки, ночной клуб загорелся за считаные секунды. Пожар начался с потолка — один за другим загорелись светодиоды. Буквально за несколько секунд всё помещение было в дыму, люди начали выбегать через запасной выход. Всего в помещении на момент трагедии находилось несколько сотен человек.
— Они начали гореть друг за другом. Я парня взяла за руку, и мы выбежали через запасной вход, откуда официанты выходили. Все было в одно мгновение, как будто это было спровоцировано, может, кто-то выстрелил в лампы, — рассказала девушка.
Также собеседница канала рассказала, что это не первый подобный инцидент в «Полигоне».
— Уже не раз это было, его прикрывали. Но в итоге его опять открыли. Более того, улучшили, и людей стало больше ходить, — рассказала девушка.
Readovka / T.me
СМИ сообщают, что заведение принадлежит депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву.
Одной из версий начала пожара прокуратура назвала применение пиротехники: между посетителями кафе начался конфликт, после которого один из отдыхающих выстрелил в оппонента из ракетницы.
Стрелявший сбежал. Сейчас он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.
МЧС докладывает, что из здания было эвакуировано 250 человек. В ликвидации пожара было задействовано 50 человек, 20 единиц техники.
Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в третьем часу ночи. По первой информации, которая поступила от регионального ГУ МЧС, жертвами стали пять посетителей клуба. На данный момент известно о 16 погибших.
ГУ МЧС России по Костромской области