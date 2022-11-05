Погибли 15 человек: что известно о пожаре в костромском клубе «Полигон»

ЧП в костромском «Полигоне» сравнивают с трагедией в пермской «Хромой лошади», которая случилась в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Здесь отмечали восьмилетие заведения, в честь чего запустили так называемый холодный фейерверк. Искра попала на отделку потолка, начался пожар.

Как следует из данных гособвинения, из-за самовольной перепланировки помещения — в 2004–2006 годах там замуровали окна-витрины, оставив очень маленькие проемы, — посетители не смогли сразу выйти из клуба. Людей было много: притом что заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, в ночь трагедии там было 350 человек. К запасному выходу не было указателей, он был завален вещами. Из-за тесноты, переполненности клуба, отсутствия окон, а также быстрого распространения дыма, так как в отделке клуба использовали горючий пластик, погибли 156 человек.

В декабре 2022 года исполнится 13 лет со дня трагедии в «Хромой лошади», и в Перми до сих пор каждый год вспоминают жертв тех страшных событий.