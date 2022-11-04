Вышел мини-альбом Shortparis — группа предупредила: если подпевать, то сквозь сжатые зубы

На официальной странице группы Shortparis в соцсети «ВКонтакте» 4 ноября появилась публикация о выходе мини-альбома «Новое новое». На нем четыре песни, включая «Полюшко-поле» из кинофильма «Капитан Волконогов бежал», новую версию популярной советской песни 1933 года композитора Льва Книппера и поэта Виктора Гусева.



Композиции объединяет тема угрозы, опасности и смерти. Выход альбома группа сопроводила комментарием: «Если вы захотите подпевать песням, то правильнее делать это сквозь сжатые зубы».

