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    Вышел мини-альбом Shortparis — группа предупредила: если подпевать, то сквозь сжатые зубы

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    На официальной странице группы Shortparis в соцсети «ВКонтакте» 4 ноября появилась публикация о выходе мини-альбома «Новое новое». На нем четыре песни, включая «Полюшко-поле» из кинофильма «Капитан Волконогов бежал», новую версию популярной советской песни 1933 года композитора Льва Книппера и поэта Виктора Гусева.

    Композиции объединяет тема угрозы, опасности и смерти. Выход альбома группа сопроводила комментарием: «Если вы захотите подпевать песням, то правильнее делать это сквозь сжатые зубы».

    В ближайшем концертном графике Shortparis — концерты в Москве 27 ноября и в Петербурге 4 декабря на площадке A2 Green Concert.

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