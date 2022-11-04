МВД: В Севастополе обнаружены два мертвых дельфина

В полицию Севастополя поступила информация об обнаружении двух мертвых дельфинов. Об этом ведомство сообщает 4 ноября в своем телеграм-канале.
«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», — проинформировало управление МВД.
Днем ранее в отношении руководителя дельфинария Flipper и компании «Биологическая станция» было возбуждено уголовное дело по первой части 245-й статьи УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
По предварительной информации правоохранителей, четверо млекопитающих, включенных в Красную книгу России, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем. Позднее директор Flipper Владимир Калниболотский заявил, что отпустил дельфинов в море, потому что им было «печально в неволе». В четверг, 3 ноября, из дельфинария изъяли семерых северных морских котиков.