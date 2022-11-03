Какая гадость эта ваша рыба. Как в Шушарах ищут виновного в смраде от обгоревшего склада

Фото: МЧС Росии по СПб Поделиться Поделиться





Уже около месяца жителям Шушар отравляет жизнь зловоние, расползающееся от обгоревшего холодильного склада. Говорят, там гниет размороженная рыба, но кто должен ее убирать — неясно. «Фонтанка» испытала запах на себе и попыталась разобраться в истории.

Пожар на Пушкинской улице бушевал больше месяца назад, но место легко узнать по куче обломков и обгоревшим стенам. Территория окружена забором — за него не пускают, и охране, кажется, не нравится, что рядом ходят посторонние. Общаться сотрудники не хотят: уходят или бросают вызывающее «Я ничего не знаю». Иногда ворота открывают, чтобы пропустить подъезжающие машины. Водитель одной из них шутливо грозит пальцем и открывает окно, широко улыбаясь:



— Красивая, тут нельзя снимать, это частная собственность! Хорошо?

От черноты склада действительно бьет запах чего-то протухшего — чувствуется за несколько метров. «Фонтанку» призвали на помощь люди, работающие в соседних зданиях: по словам их представительницы Марии (имя изменено), находиться там практически невозможно.

— У нас пахнет так, будто кто-то на пороге умер. Открываем окна, сотрудники склада у нас в масках работают, когда в нашу сторону запах идет. Я обращалась в Роспотребнадзор, там говорят — 30 дней на рассмотрение заявки, — рассказывает Мария.



Ее коллега добавляет, что некоторым сотрудникам приходится спасаться от запаха с помощью респираторов: кто-то нормально его переносит, а кто-то нет.

— На прошлой неделе три-четыре дня здесь вообще дышать нечем было. Иногда это все на Шушары идет, на несколько километров. Люди закрывают окна — чем еще спасаться?

Ссылаясь на бывших охранников склада, мужчина рассказывает, что там осталось около 100 тонн рыбы. Холодильники не работают, а охраны теперь нет — якобы «приезжают какие-то люди и что-то вывозят».



— Недавно здесь была какая-то служба, вроде ОМОНа. Наверное, искали владельца… — добавляет Мария.

Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»

О проблемах с собственником «Фонтанке» рассказали три собеседника, работающих неподалеку от склада. Один говорит, что здание по факту ничье: бывший собственник судится в арбитражном суде с новым, а заседание назначено «где-то на пятое декабря», и до тех пор ситуация не изменится («Вы представляете, что тут будет к этому времени?»). Другой считает, что склад все еще принадлежит Максиму Корнееву, осужденному за хищение миллионов на стройке Минкульта.



«Юридически ситуация с собственником понятна, она непонятна практически. Собственником является Корнеев, склад горел при нем. Тут люди его оставались какие-то, но не принимали никаких мер. Что сейчас за люди там находятся — неясно, они совершенно новые, по моим наблюдениям. А мы ничего сделать не можем. Жители приходят — я им говорю, жалуйтесь Роспотребнадзору. Может, кто-то к ним и обращался», — говорит наш собеседник.

Арендаторы соседних зданий разводят руками: сделать ничего не могут, остается только открывать окна и закрывать носы. Запах, по их словам, от склада пошел через 10–14 дней после пожара. Рыбу никто не вывозит, зато на складе находится «усиленная охрана», отмечает один из сотрудников. «Буквально перед арбитражным судом произошел этот пожар. Сам собственник не появлялся здесь. Кто за это отвечает?» — говорит другой.



Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» направила запросы в администрацию Пушкинского района и управление Роспотребнадзора.

Ранее склад действительно принадлежал компании «Ис-Лэнд», связанной с Корнеевым. Ее признали банкротом, и в сентябре прошлого года склад (здание 25, корп. 3, по Пушкинской улице), а также другие объекты на участке в Шушарах продали ООО «Шутцман» за 111 111 111 рублей. О борьбе Корнеева за помещение подробно рассказывало издание 47news. Он приезжал туда, находясь под домашним арестом, там были замечены грузовики Росгвардии и полиция.



Судя по данным картотеки Арбитражного суда Петербурга и области, на 6 декабря действительно назначено заседание, на котором в очередной раз будет обсуждаться судьба объектов в Шушарах. Предыдущее прошло 12 сентября — истцом выступило ООО «МВМ-Акустика», которое, как сказано в документах, стало победителем торгов, действуя через агента ООО «Шутцман». Общество просило признать незаконным решение управления Росреестра, которое приостановило госрегистрацию прав ООО «МВМ-Акустика» на шушарские объекты, включая склад.



В Росреестре приостановку обосновали так: объекты спорные, право собственности на них у «Ис-Лэнд» не зарегистрировано — значит, нельзя зарегистрировать и договор купли-продажи. Кроме того, Корнееву, который проходит по делу третьим лицом, запрещено «совершать регистрационные действия в отношении спорного имущества». Представитель Корнеева в суде поддержал решение Росреестра, поскольку «сейчас отсутствуют основания для госрегистрации собственности».

Суд решил, что запреты для «нелегитимного собственника» Корнеева не могут препятствовать регистрации прав нового хозяина, и признал решение Росреестра незаконным. Управление подало апелляционную жалобу — это и будут обсуждать 6 декабря в 13-м арбитражном апелляционном суде. Тем временем вопрос с запахом остается открытым — с момента пожара пошел уже второй месяц.



Напомним, склад холодильного оборудования в Шушарах загорелся рано утром 20 сентября. Рангу пожара был присвоен третий номер, огонь охватил 1000 квадратных метров. «Фонтанка» публиковала видео и фотографии с места событий.

Елизавета Строгальщикова, «Фонтанка.ру»