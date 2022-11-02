CNN: Жители Сеула предупредили полицию о возможной давке за четыре часа до нее

Следователи, которые изучают обстоятельства давки в Сеуле, приведшей к гибели 156 человек, в среду провели обыски в полицейских участках по всей столице. Об этом 2 ноября сообщает CNN.
По данным издания, сотрудники ведомства побывали в восьми отделениях, где изъяли внутренние отчёты и документы. В этих бумагах говорится о сообщениях, поступивших от населения на горячую линию экстренной помощи.
Среди отделений, где проводились обыски, был полицейский участок, который контролирует район Итхэвон, там и произошла трагедия.
Отмечается, что работа следователей связана с растущим общественным недовольством. Свидетели рассказывали, что в день происшествия толпу практически не контролировали, несмотря на то, что полиция получила предупреждение заблаговременно.
В среду также стало известно, что от должности был отстранён начальник полицейского участка Йонсан, он был одним из ближайших к месту давки.
Согласно информации CNN, жители Итхэвона обратились в полицию минимум 11 раз. Они были обеспокоены вероятностью возникновения давки уже за четыре часа до случившегося.
«Фонтанка» сообщала, что во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в ночь с 29 на 30 октября погибло больше 150 человек, в том числе 26 иностранцев из 14 государств. Из четырёх погибших россиянок две были этническими кореянками, а одна приехала из Петербурга. Пострадали 132 человека. Корейские власти обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших.