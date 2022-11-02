CNN: Жители Сеула предупредили полицию о возможной давке за четыре часа до нее

Следователи, которые изучают обстоятельства давки в Сеуле, приведшей к гибели 156 человек, в среду провели обыски в полицейских участках по всей столице. Об этом 2 ноября сообщает CNN.



По данным издания, сотрудники ведомства побывали в восьми отделениях, где изъяли внутренние отчёты и документы. В этих бумагах говорится о сообщениях, поступивших от населения на горячую линию экстренной помощи.



Среди отделений, где проводились обыски, был полицейский участок, который контролирует район Итхэвон, там и произошла трагедия.

