Кей-поп и учеба в Корее. Что известно о блогерше из Новокузнецка, погибшей в хэллоуинской давке в Сеуле

Во время празднования Хеллоуина в Сеуле во время давки погибла 27-летняя девушка из Новокузнецка Кристина Гарднер. Об этом 31 октября сообщает портал NGS.RU, который рассказал об увлечениях и жизни погибшей, опираясь на информацию из её социальных сетей.

Девушка вела блог про кей-поп и Южную Корею. Посты были в основном на корейском языке. Последний из них опубликован 27 октября. «И я, наконец, выбрала факультет, на который хотела поступить», — написала она.



В Instagram* (запрещено в РФ) у Кристины было около двух тысяч подписчиков. Судя по профилю, она училась в частном корейском университете Кенбок. В новую страну, как можно судить по записям, она переехала летом 2021-го, и сразу начала учиться там на языковых курсах. Известно также, что в Южной Корее живёт её тётя.



Пока Кристина жила в России, она занималась кавер-дэнсом и танцевала вместе с командой под кей-поп.

«Фонтанка» писала, что в давке в Сеуле также погибла 21-летняя петербурженка Дарья Твердохлеб. Она училась на четвёртом курсе СПбГУ и поехала в университет Сонгюнгван на включенное обучение в рамках осеннего семестра.



Во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в ночь с 29 на 30 октября погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 государств. Из четырёх погибших россиянок две были этническими кореянками. Пострадали 132 человека. Корейские власти обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших.

Еще об одной россиянке известно, что её звали Юлиана Пак, и она из Приморья. Погибшая — выпускница Дальневосточного федерального университета. В Южной Корее жила с 2021 года, в июле ей исполнилось 25 лет.

