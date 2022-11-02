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    Заманил мультиками и сладостями. Петербуржца, прятавшего под диваном чужого мальчика, могут освободить от ответственности

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    Жителя Невского района Петербурга могут освободить от уголовной ответственности за похищение семилетнего ребёнка с детской площадки. Евгения Абашева лечили, прокуратура настаивает, что нужно повторить.

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 2 ноября, дело о похищении ребёнка направлено в Невский районный суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

    «Мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — резюмирует ведомство заключение экспертной комиссии.

    По версии следствия, днём 6 августа Абашев увёл с детской площадки семилетнего ребёнка, обещая включить мультфильмы и накормить сладостями и мороженым. «Фонтанка» писала, что мальчика, который заходит в квартиру одинокого 45-летнего мужчины на улице Шелгунова, заметил сосед. Своими наблюдениями он поделился с полицией. Ребёнка нашли под диваном после того, как дверь вскрыли спасатели. Навредить ему хозяин квартиры не успел.

    Обвиняемый на тот момент состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В его прошлом есть статья за насилие над представителем власти и принудительное лечение, на которое его направлял суд.

    Абашев был арестован. Присутствие мальчика в собственной квартире он объяснял лаконично: сам пришёл.

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