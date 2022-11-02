Заманил мультиками и сладостями. Петербуржца, прятавшего под диваном чужого мальчика, могут освободить от ответственности

Жителя Невского района Петербурга могут освободить от уголовной ответственности за похищение семилетнего ребёнка с детской площадки. Евгения Абашева лечили, прокуратура настаивает, что нужно повторить.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга 2 ноября, дело о похищении ребёнка направлено в Невский районный суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.



«Мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — резюмирует ведомство заключение экспертной комиссии.



По версии следствия, днём 6 августа Абашев увёл с детской площадки семилетнего ребёнка, обещая включить мультфильмы и накормить сладостями и мороженым. «Фонтанка» писала, что мальчика, который заходит в квартиру одинокого 45-летнего мужчины на улице Шелгунова, заметил сосед. Своими наблюдениями он поделился с полицией. Ребёнка нашли под диваном после того, как дверь вскрыли спасатели. Навредить ему хозяин квартиры не успел.

