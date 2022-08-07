Под диваном петербуржца нашли 7-летнего мальчика. Юного гостя у одинокого мужчины заметил сосед

Внимание к жизни соседа помогло остановить цепочку событий, которые часто становятся необратимыми. Мальчик оказался в гостях у незнакомого мужчины. Дверь в квартиру пришлось взламывать.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне днём в полицию обратился 40-летний житель улицы Шелгунова в Невском районе. Он заметил, как в квартиру к одиноко живущему соседу заходит мальчик лет семи. На место прибыли полицеские. Из-за двери играла музыка, был слышен детский смех. Хозяин не открыл.