Под диваном петербуржца нашли 7-летнего мальчика. Юного гостя у одинокого мужчины заметил сосед

Внимание к жизни соседа помогло остановить цепочку событий, которые часто становятся необратимыми. Мальчик оказался в гостях у незнакомого мужчины. Дверь в квартиру пришлось взламывать.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне днём в полицию обратился 40-летний житель улицы Шелгунова в Невском районе. Он заметил, как в квартиру к одиноко живущему соседу заходит мальчик лет семи. На место прибыли полицеские. Из-за двери играла музыка, был слышен детский смех. Хозяин не открыл.
Заходить внутрь пришлось при помощи сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли дверь. Полицеские застали дома 45-летнего безработного петербуржца. Семилетнего мальчика нашли спрятанным под диваном. Мужчина рассказал, что увел ребенка с детской площадки, где за ним присматривала сестра.
Горожанина отвезли в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по 126 статье УК РФ («Похищение человека»). Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере, был судим за насилие в отношении представителя власти, направлялся судом на принудительное лечение.
Из отдела полиции мужчину увезли в психиатрическую больницу на набережной Обводного канала. Семья мальчика в поле зрения социальных служб не попадала.