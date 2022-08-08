Приговор за похищение ребенка петербуржец будет ждать в изоляторе. Он не признает вину

Суд в Петербурге отправил под стражу Евгения Абашева, обвиняемого в похищении ребенка. Он утверждает, что мальчик сам пришел к нему домой.



Об аресте Абашева сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, обвиняемый встретил мальчика на детской площадке у 41-го дома по улице Шелгунова два дня назад. Он обманул ребенка и без его согласия, убеждено следствие, увел его к себе домой.



«Фонтанка» накануне писала, что юного гостя на пороге холостяцкой квартиры заметил сосед. Он вызвал полицию, но сам Абашев дверь не открыл, ее пришлось вскрывать с помощью сотрудников МЧС. Мальчика нашли под кроватью.

