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    Приговор за похищение ребенка петербуржец будет ждать в изоляторе. Он не признает вину

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    Суд в Петербурге отправил под стражу Евгения Абашева, обвиняемого в похищении ребенка. Он утверждает, что мальчик сам пришел к нему домой.

    Об аресте Абашева сообщает объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, обвиняемый встретил мальчика на детской площадке у 41-го дома по улице Шелгунова два дня назад. Он обманул ребенка и без его согласия, убеждено следствие, увел его к себе домой.

    «Фонтанка» накануне писала, что юного гостя на пороге холостяцкой квартиры заметил сосед. Он вызвал полицию, но сам Абашев дверь не открыл, ее пришлось вскрывать с помощью сотрудников МЧС. Мальчика нашли под кроватью.

    Абашев не признает вину в похищении. По его версии, мальчик пришел к нему в гости сам.

    Обвиняемый состоит на учете в психдиспансере. Ранее он был судим за нападение на сотрудника полиции, приговором его отправили на принудительное лечение.

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