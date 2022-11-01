Вывоз украинского зерна по Черному морю приостановили на 2 ноября

Украина, Турция и ООН договорились не планировать вывоз зерна по Черному морю 2 ноября. Об этом 1 ноября в соцсетях сообщил представитель совместного координационного центра в Стамбуле.



Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, почему Россия вышла из «зерновой сделки».

О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».