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    Вывоз украинского зерна по Черному морю приостановили на 2 ноября

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    Украина, Турция и ООН договорились не планировать вывоз зерна по Черному морю 2 ноября. Об этом 1 ноября в соцсетях сообщил представитель совместного координационного центра в Стамбуле.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, почему Россия вышла из «зерновой сделки».

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    31 октября Минобороны РФ заявило о том, что движение судов по коридору безопасности в Черном море в рамках «зерновой сделки» приостановлено до прояснения ситуации с атакой украинских дронов на российские корабли в Севастополе. В ведомстве утверждают, что на данный момент не может быть и речи о гарантиях безопасности каких-либо судов на данном направлении до принятия Киевом обязательств не использовать «зерновой коридор» в военных целях.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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    Комментарии 6

    своих не бросаем01 Ноя 2022 в 23:26
    Суда продолжат вывозить продовольствие из Украины под турецким флагом, – министр обороны Турции Хулуси Акар.

    И это несмотря на то, что рф заявила о приостановке участия в зерновой сделке.
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