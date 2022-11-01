Путин назвал Эрдогану причины приостановки Россией участия в «зерновой сделке»

В ходе беседы российский лидер проинформировал Эрдогана о причинах решения России приостановить действие сделки по вывозу зерна из черноморских портов. Путин сообщил, что киевские власти использовали морской гуманитарный коридор для нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность судов с зерном в рамках соглашений.

Москва призывает к детальному расследованию данного инцидента, а также требует получения от Украины гарантий соблюдения договоренностей и неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. «Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы», — говорится в сообщении.



Также Путин напомнил о невыполнении сделки в части разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, он снова отметил, что беднейшие страны получили лишь малую часть вывезенного зерна. Россия готова безвозмездно поставить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений, сказано в публикации Кремля.

