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    Путин назвал Эрдогану причины приостановки Россией участия в «зерновой сделке»

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    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 1 ноября рассказали в Кремле.

    В ходе беседы российский лидер проинформировал Эрдогана о причинах решения России приостановить действие сделки по вывозу зерна из черноморских портов. Путин сообщил, что киевские власти использовали морской гуманитарный коридор для нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность судов с зерном в рамках соглашений.

    Москва призывает к детальному расследованию данного инцидента, а также требует получения от Украины гарантий соблюдения договоренностей и неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. «Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы», — говорится в сообщении.

    Также Путин напомнил о невыполнении сделки в части разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, он снова отметил, что беднейшие страны получили лишь малую часть вывезенного зерна. Россия готова безвозмездно поставить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений, сказано в публикации Кремля.

    Еще одной темой разговора стали состоявшиеся накануне трехсторонние переговоры президента России с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество между Россией и Турцией.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    31 октября Минобороны РФ заявило о том, что движение судов по коридору безопасности в Черном море в рамках «зерновой сделки» приостановлено до прояснения ситуации с атакой украинских дронов на российские корабли в Севастополе. В ведомстве утверждают, что на данный момент не может быть и речи о гарантиях безопасности каких-либо судов на данном направлении до принятия Киевом обязательств не использовать «зерновой коридор» в военных целях.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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    Комментарии 6

    Zdobsi01 Ноя 2022 в 20:23
    Вышли это значит что порты блокированы и никто никуда не шлындрает бесконтрольно. А тут вот говорят, что суда таки идут и везут неизвестно что. Хм...
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