    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    760мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.43eur60.97

    Боевые действия на Украине

    В Белом доме заявили, что стремятся к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

    2372
    3 комментария

    Власти США стремятся к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом 1 ноября заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    При этом, по его словам, президент Джо Байден хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский имел поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров.

    Также Кирби отметил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой и не стремится к смене власти в РФ. «Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Ранее Владимир Путин заявил, что для возобновления переговоров между Россией и Украиной необходимо, чтобы Вашингтон дал «соответствующий сигнал» Киеву. Такую же позицию высказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отмечал, что Россия готова к возвращению переговорного процесса.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 3

    Dazdraperma01 Ноя 2022 в 20:57
    Стесняюсь спросить: а кто с кем, по мнению Белого Дома, должен обсуждать "урегулирование конфликта в Украине"? Украина обсуждать это не может. Зеленский на законодательном уровне запретил даже саму возможность любых переговоров. Так кто будет за столом переговоров судьбу Украины решать?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close