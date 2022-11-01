В Белом доме заявили, что стремятся к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

Власти США стремятся к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом 1 ноября заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом, по его словам, президент Джо Байден хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский имел поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров.
Также Кирби отметил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой и не стремится к смене власти в РФ. «Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее Владимир Путин заявил, что для возобновления переговоров между Россией и Украиной необходимо, чтобы Вашингтон дал «соответствующий сигнал» Киеву. Такую же позицию высказывал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отмечал, что Россия готова к возвращению переговорного процесса.