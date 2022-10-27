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    «Очень просто». Путин сказал, что нужно для переговоров России и Украины

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    1 комментарий

    Киев отказался от переговоров с Россией, а Москва к этому готова. Поспособствовать могли бы в США, считает президент РФ Владимир Путин.

    «Мы уже много раз сказали, что готовы к переговорам. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Россией. Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему — дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию», — сказал он на заседании клуба «Валдай».

    Ранее Путин неоднократно высказывал готовность к переговорам и указывал на позицию Киева, который отказался от них, причем на законодательном уровне.

    Комментарии 1

    своих не бросаем27 Окт 2022 в 21:20
    вофка , а фсё уже фсё...
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