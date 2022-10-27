«Очень просто». Путин сказал, что нужно для переговоров России и Украины

Киев отказался от переговоров с Россией, а Москва к этому готова. Поспособствовать могли бы в США, считает президент РФ Владимир Путин.



«Мы уже много раз сказали, что готовы к переговорам. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Россией. Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему — дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию», — сказал он на заседании клуба «Валдай».

