Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия и ее президент Владимир Путин готовы к возобновлению переговоров по Украине. Об этом 30 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала, пишет ТАСС.
По его словам, Москва всегда готова выслушать предложения западных партнеров «по снижению напряженности». При этом он отметил, что эти инициативы должны быть реалистичными, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран.
Также Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это делает лишь Киев. «Чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться», — утверждает Лавров.
Ранее Владимир Путин заявил, что для возобновления переговоров между Россией и Украиной необходимо, чтобы Вашингтон дал «соответствующий сигнал» Киеву.