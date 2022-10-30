Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия и ее президент Владимир Путин готовы к возобновлению переговоров по Украине. Об этом 30 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала, пишет ТАСС.



По его словам, Москва всегда готова выслушать предложения западных партнеров «по снижению напряженности». При этом он отметил, что эти инициативы должны быть реалистичными, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран.

