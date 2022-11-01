Сыну экс-главы РЖД Якунина снова отказали в освобождении из-под стражи в Норвегии

Бизнесмена Андрея Якунина вновь оставили под арестом. Это уже второе заседание суда, на котором было принято решение о его освобождении, и его удалось обжаловать. Об этом 1 ноября сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Якунина Антона Именнова. Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержала норвежская полиция. Следствие считает, что он незаконно использовал дрон на острове Шпицберген. Апелляционный суд Холугаланна в Норвегии сначала освободил мужчину из-под ареста, но после апелляции обвинения он всё же остался под стражей. Аналогичная ситуация произошла и в окружном суде.

По словам адвоката, следствие настаивает на аресте, «не приводя ни одного разумного довода», и, видимо, воспринимает меру пресечения как «своего рода наказание». Защитник связывает решение оставить бизнесмена под стражей с попыткой затянуть процесс и сместить фокус внимания с возможного правонарушения на факт ареста. Напомним, что россиянам и компаниям из РФ запрещено запускать в Норвегии дроны. Якунина посчитали российским гражданином, хотя он является вместе с тем и гражданином Британии. Кроме того, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.