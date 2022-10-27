Особое положение острова, дрона, гражданина. В Норвегии отпустили из-под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

Апелляционный суд Холугаланна в Норвегии освободил из-под ареста бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Об этом 27 октября сообщает телерадиокомпания NRK.
Якунина задержали за незаконный запуск дрона в районе Шпицбергена и арестовали 18 октября. Он настаивал, что использовал беспилотник исключительно для отдыха: снимал пейзажи, проверял погодные условия и не делал ничего, что расходилось бы с законом.
Адвокаты бизнесмена указали, что в законодательстве нет чёткого определения «летательного аппарата». Соответственно запрет эксплуатации российских судов в норвежском небе на них не распространяется при условии, что беспилотники используются в развлекательных целях. В апелляции подчёркивают, что у Якунина двойное гражданство, в стране он находится как британский подданный, связи с Россией практически нет, пишет РБК.
Более того, Шпицберген входит в состав Норвегии, но на особом положении: предполагается, что на острове не может происходить преследований по закону, основанному на национальном признаке.
Апелляционный суд согласился, что запущенный Якуниным дрон не был летательным аппаратом, на который распространяются санкции, сообщает NRK.