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    Особое положение острова, дрона, гражданина. В Норвегии отпустили из-под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

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    3 комментария

    Апелляционный суд Холугаланна в Норвегии освободил из-под ареста бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Об этом 27 октября сообщает телерадиокомпания NRK.

    Якунина задержали за незаконный запуск дрона в районе Шпицбергена и арестовали 18 октября. Он настаивал, что использовал беспилотник исключительно для отдыха: снимал пейзажи, проверял погодные условия и не делал ничего, что расходилось бы с законом.

    Адвокаты бизнесмена указали, что в законодательстве нет чёткого определения «летательного аппарата». Соответственно запрет эксплуатации российских судов в норвежском небе на них не распространяется при условии, что беспилотники используются в развлекательных целях. В апелляции подчёркивают, что у Якунина двойное гражданство, в стране он находится как британский подданный, связи с Россией практически нет, пишет РБК.

    Более того, Шпицберген входит в состав Норвегии, но на особом положении: предполагается, что на острове не может происходить преследований по закону, основанному на национальном признаке.

    Апелляционный суд согласился, что запущенный Якуниным дрон не был летательным аппаратом, на который распространяются санкции, сообщает NRK.

    В октябре на севере Норвегии, где сосредоточены стратегические объекты, помимо Андрея Якунина задержали восемь россиян. Четверых из них позже отпустили из-под ареста. Вскоре после этого в Тромсе был задержан гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.

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    Комментарии 3

    Avs715327 Окт 2022 в 19:25
    —Представь, моя жена изменяет мне с сантехником!
    —Как узнал?
    —Откидываю одеяло, а там гаечный ключ!
    —Да уж... А моя мне изменяет с железнодорожником.
    —Как догадался-то?
    —Откидываю одеяло, а там железнодорожник!
    +0−0
    SU LUX INN27 Окт 2022 в 18:56
    добрая Новость!
    +1−1
    Kit.27 Окт 2022 в 18:43
    Иноагент?
    +1−0
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