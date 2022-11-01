Суд в Норвегии решил отпустить из-под ареста сына экс-главы РЖД Якунина

Норвежский суд постановил освободить из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина, арестованного за съемку с беспилотника. Об этом 31 октября сообщает телекомпания NRK.
Ранее апелляционный суд Холугаланда после собственного решения отпустить Якунина всё же оставил его под арестом.
О задержании бизнесмена стало известно 19 октября. В течение месяца за использование дронов в Норвегии задержали еще восемь россиян. Четверых из них позже отпустили из-под ареста. Вскоре после этого в Тромсе был задержан гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.
Согласно норвежскому закону о санкциях, россиянам запрещено запускать беспилотники на территории страны.