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    Суд в Норвегии решил отпустить из-под ареста сына экс-главы РЖД Якунина

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    Норвежский суд постановил освободить из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина, арестованного за съемку с беспилотника. Об этом 31 октября сообщает телекомпания NRK.

    Ранее апелляционный суд Холугаланда после собственного решения отпустить Якунина всё же оставил его под арестом.

    О задержании бизнесмена стало известно 19 октября. В течение месяца за использование дронов в Норвегии задержали еще восемь россиян. Четверых из них позже отпустили из-под ареста. Вскоре после этого в Тромсе был задержан гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.

    Согласно норвежскому закону о санкциях, россиянам запрещено запускать беспилотники на территории страны.

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