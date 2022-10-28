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    В Норвегии суд передумал и оставил под арестом сына экс-главы РЖД Якунина

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    4 комментария

    Апелляционный суд норвежского Холугаланда после собственного решения отпустить из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина всё же оставил его под арестом, рассмотрев апелляцию обвинения. Об этом сообщает издание NHK.


    Якунин, как решил суд, будет находиться под арестом до тех пор, пока Верховный суд страны не рассмотрит его дело.

    «Очень неудачное решение. В ситуации, когда апелляционный орган установил, что деяние не является наказуемым, то это лицо должно быть немедленно освобождено», — рассказал адвокат Якунина.

    Накануне стало известно, что апелляционный суд Холугаланда в Норвегии освободил из-под ареста бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

    В октябре на севере Норвегии, где сосредоточены стратегические объекты, помимо Андрея Якунина задержали восемь россиян. Четверых из них позже отпустили из-под ареста. Вскоре после этого в Тромсе был задержан гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.

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    Комментарии 4

    26608563028 Окт 2022 в 10:38
    Ну хоть одна приятная новость)))
    +0−0
    26505640228 Окт 2022 в 09:34
    защемили. Надо ещё кого-нибудь
    +0−0
    своих не бросаем28 Окт 2022 в 09:23
    молодцы! в идеале лишить гражданства и вернуть в россию
    +6−0
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