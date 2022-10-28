В Норвегии суд передумал и оставил под арестом сына экс-главы РЖД Якунина

Апелляционный суд норвежского Холугаланда после собственного решения отпустить из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина всё же оставил его под арестом, рассмотрев апелляцию обвинения. Об этом сообщает издание NHK.





Якунин, как решил суд, будет находиться под арестом до тех пор, пока Верховный суд страны не рассмотрит его дело.

«Очень неудачное решение. В ситуации, когда апелляционный орган установил, что деяние не является наказуемым, то это лицо должно быть немедленно освобождено», — рассказал адвокат Якунина.