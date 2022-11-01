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    Книги

    Финалистов «Большой книги» можно прочитать бесплатно

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    1 комментарий

    Литературная премия «Большая книга» запускает читательское голосование. Оно пройдет с 1 ноября по 1 декабря. В течение месяца тексты финалистов можно будет прочесть бесплатно на «ЛитРесе».

    Для того чтобы получить доступ к той или иной книге, нужно нажать кнопку «Читать бесплатно» на странице народного голосования «Большой книги» на сервисе LiveLib. На электронную почту придет промокод, который необходимо ввести на «ЛитРесе».

    В этом году в финал «Большой книги» вышли десять произведений: «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского; «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова — история жизни сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона; антиутопия Дмитрия Данилова «Саша, привет!», уже получившая премию «Ясная Поляна»; «красный истерн» Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд»; и «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой, роман, в котором конец XX века находит отражение в конце XIX века. Также жюри «Большой книги» читает «Родник Олафа» Олега Ермакова, этакую «Одиссею» в декорациях Древней Руси»; роман о милосердии Stabat Mater Руслана Козлова; «Имя Розанова» Алексея Варламова о жизни писателя Василия Розанова; семейную хронику, смешанную с историческим детективом, — «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова; и роман о судьбе Выборга на пограничье эпох — «Хронику Горбатого» Софии Синицкой.

    Голосовать можно сразу за несколько книг. Победителя и двух обладателей приза читательских симпатий объявят 8 декабря на церемонии награждения лауреатов «Большой книги».

    Подобное голосование проводится каждый год. В прошлом году читателям больше всего понравились истории Наринэ Абгарян («Симон»), Алексея Поляринова («Риф») и Марины Степновой («Сад»). Главный приз «Большой книги» тогда забрал роман Леонида Юзефовича «Филэллин».

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    Комментарии 1

    Kostyn01 Ноя 2022 в 13:26
    Вот интересно кто вообще читает книги, надо таких людей собрать и выяснить кто они такие, из каких слоёв общества, каких взглядов придерживаются, о чем мечтают...
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