Финалистов «Большой книги» можно прочитать бесплатно

Литературная премия «Большая книга» запускает читательское голосование. Оно пройдет с 1 ноября по 1 декабря. В течение месяца тексты финалистов можно будет прочесть бесплатно на «ЛитРесе».



Для того чтобы получить доступ к той или иной книге, нужно нажать кнопку «Читать бесплатно» на странице народного голосования «Большой книги» на сервисе LiveLib. На электронную почту придет промокод, который необходимо ввести на «ЛитРесе».



В этом году в финал «Большой книги» вышли десять произведений: «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского; «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова — история жизни сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона; антиутопия Дмитрия Данилова «Саша, привет!», уже получившая премию «Ясная Поляна»; «красный истерн» Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд»; и «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой, роман, в котором конец XX века находит отражение в конце XIX века. Также жюри «Большой книги» читает «Родник Олафа» Олега Ермакова, этакую «Одиссею» в декорациях Древней Руси»; роман о милосердии Stabat Mater Руслана Козлова; «Имя Розанова» Алексея Варламова о жизни писателя Василия Розанова; семейную хронику, смешанную с историческим детективом, — «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова; и роман о судьбе Выборга на пограничье эпох — «Хронику Горбатого» Софии Синицкой.

